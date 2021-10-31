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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:16
Спрашивали уже
Starter написав:
а в каких магазах животных обслуживают?)
, и, кажется, даже не один раз.
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ingtrans
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:24
Starter написав:
а в каких магазах животных обслуживают?)
скупался тут - zoocomplex.com.ua но не хватает выбора нужных кормов
Класний інет магаз zoolandia.com.ua
Періодично знижки, плюс знижки при регістрації.
При он-лайн оплаті пробиває кіш-міш по категорії "Тварини". Але на ціну накручує +2,5% коміса.
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lov2108
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Додано: Суб 30 жов, 2021 21:28
че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты. 22/10 на нее кеш еще давали (включены просто продукты), сегодня нет.
видать моно начнет как в альфе категории дробить?
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Starter
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:41
Starter написав:
че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты
А це де ото у Вас так? В мене просто "Продукти" пише досі, якщо там почнуться хитрості то краще візьму картку з ашану чи атб на заміну...
Плюс вже багато часу є категорія "Одяг та взуття" і її не розділили (тьфу-тьфу-тьфу)
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nighthawk5
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Додано: Нед 31 жов, 2021 15:53
Starter написав:
видать моно начнет как в альфе категории дробить?
ваащето эт Моня 1й начал категории дробить: кафешки поделились
А Алка и Шапито просто взяли на вооружение такой подход
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Amethyst
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:09
nighthawk5 написав:
А це де ото у Вас так?
на одной из карт домашних, но та карта у меня моней сильно обижена, кеш зарезан в 1% и смотрю уже стали вообще не давать (вернее как-то через раз дают).
на второй карте все в порядке
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Starter
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