Starter написав:че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты
А це де ото у Вас так? В мене просто "Продукти" пише досі, якщо там почнуться хитрості то краще візьму картку з ашану чи атб на заміну... Плюс вже багато часу є категорія "Одяг та взуття" і її не розділили (тьфу-тьфу-тьфу)
на одной из карт домашних, но та карта у меня моней сильно обижена, кеш зарезан в 1% и смотрю уже стали вообще не давать (вернее как-то через раз дают)
Скрін в студію, інакше - фейк. 1%, згідно умов тарифу, тільки тоді, коли картка в кредиті. Якщо ж в дебеті, то від 2 до 20% залежно від категорії кешбеку. І категорії на вибір є кожен місяць, ні разу не було, щоб не було категорій.
Задум прикольний, але є питання: 1) вікова аудиторія карткового продукту та вірувань у казкові персонажі ніби не дуже перетинається; 2) чи готові вони сьорбнути самі знаєте чого за те, що замість св. Миколая у них якийсь Клаус? (Добре хоч діда Мороза не додумалися розмістити).