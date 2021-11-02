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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2299230023012302

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:16

Re: Monobank

  Starter написав:а в каких магазах животных обслуживают?)

Спрашивали уже, и, кажется, даже не один раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:24

  Starter написав:а в каких магазах животных обслуживают?)
скупался тут - zoocomplex.com.ua но не хватает выбора нужных кормов

Класний інет магаз zoolandia.com.ua
Періодично знижки, плюс знижки при регістрації.
При он-лайн оплаті пробиває кіш-міш по категорії "Тварини". Але на ціну накручує +2,5% коміса.
lov2108
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 21:28

че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты. 22/10 на нее кеш еще давали (включены просто продукты), сегодня нет.

видать моно начнет как в альфе категории дробить?
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:41

Re: Monobank

  Starter написав:че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты


А це де ото у Вас так? В мене просто "Продукти" пише досі, якщо там почнуться хитрості то краще візьму картку з ашану чи атб на заміну...
Плюс вже багато часу є категорія "Одяг та взуття" і її не розділили (тьфу-тьфу-тьфу)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:53

Re: Monobank

  Starter написав:видать моно начнет как в альфе категории дробить?

ваащето эт Моня 1й начал категории дробить: кафешки поделились
А Алка и Шапито просто взяли на вооружение такой подход :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:09

Re: Monobank

  nighthawk5 написав:А це де ото у Вас так?

на одной из карт домашних, но та карта у меня моней сильно обижена, кеш зарезан в 1% и смотрю уже стали вообще не давать (вернее как-то через раз дают).

на второй карте все в порядке
Starter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:07

  Starter написав:
  nighthawk5 написав:А це де ото у Вас так?

на одной из карт домашних, но та карта у меня моней сильно обижена, кеш зарезан в 1% и смотрю уже стали вообще не давать (вернее как-то через раз дают)


Скрін в студію, інакше - фейк. 1%, згідно умов тарифу, тільки тоді, коли картка в кредиті. Якщо ж в дебеті, то від 2 до 20% залежно від категорії кешбеку. І категорії на вибір є кожен місяць, ні разу не було, щоб не було категорій.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:21

Грошові перекази від Зубної феї та Санти
Першоджерело: https://t.me/OGoMono/718

Задум прикольний, але є питання: 1) вікова аудиторія карткового продукту та вірувань у казкові персонажі ніби не дуже перетинається; 2) чи готові вони сьорбнути самі знаєте чого за те, що замість св. Миколая у них якийсь Клаус? (Добре хоч діда Мороза не додумалися розмістити).
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:57

  klug написав:Грошові перекази від Зубної феї та Санти
Першоджерело: https://t.me/OGoMono/718

Задум прикольний, але є питання: 1) вікова аудиторія карткового продукту та вірувань у казкові персонажі ніби не дуже перетинається; 2) чи готові вони сьорбнути самі знаєте чого за те, що замість св. Миколая у них якийсь Клаус? (Добре хоч діда Мороза не додумалися розмістити).

В них фантазії глобалізовані, на автентичних персонажів їх не вистачає, нажаль. А можливо реалізують функціонал у всіх своїх банкінгах одразу, Моне, Коте чищотамще...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:47

  kreuz написав:А можливо реалізують функціонал у всіх своїх банкінгах одразу, Моне, Коте чищотамще...

Кото не банк, а щось більш схоже на мікрокредити для немісцевих. Франшизу саме котобанків збирався окремо від горохобанди запускати Дубілет, але щось давно нічого не чути з того напрямку.
klug
 
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