в Україні йому не цікаво
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58
в Азербайджані двіженить Дубілетик молодший
в Україні йому не цікаво
Додано: Сер 03 лис, 2021 18:12
Re: Monobank
почему убрали поле фио плательщика при оплате по реквизитам?
Додано: Сер 03 лис, 2021 23:37
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