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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2300230123022303

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:58

в Азербайджані двіженить Дубілетик молодший
в Україні йому не цікаво

https://inventure.com.ua/news/ukraine/d ... e-monobank
greenozon
 
Повідомлень: 11950
З нами з: 01.06.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 957 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:12

Re: Monobank

почему убрали поле фио плательщика при оплате по реквизитам?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 207
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 23:37

  zoawlhxc написав:почему убрали поле фио плательщика при оплате по реквизитам?

Плательщик там автоматически судя по всему подставляется по номеру счета.
А вам зачем это поле?Вы непременно хотите свои ФИО ручками вбивать?
посетитель
 
Повідомлень: 387
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  #<1 ... 2300230123022303
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