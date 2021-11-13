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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 10:57

Чому ФОПи обирають необанки
Модератор
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:58

  Модератор написав:Чому ФОПи обирають необанки


Что так запоздали с постом?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 06:37

Re: Monobank

Панове, порадьте, хто як позначає шаблони сепів в моно? Адже всі вони по назві йдуть як мої фамілія та ім'я ( я так зрозумів назва шаблону підтягується з назви платника ) Десь читав, що в назві платника можна писати банк призначення, і це не вплине на правильність заповнення реквізитів, тіпа для моно цей пункт не важливий, а банк призначення не бачить цей пункт. А чи є у когось реальні приклади, що заповнювали пункт платника, як просто якусь позначку, щоб розрізняти шаблони СЕПів, а доходило за призначенням з таких шаблонів нормально?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:00

Re: Monobank

1finanсier, monobank название шаблона подтягивает из поля адресата (т. е., кому идёт платёж). Приходится в поле адресата писать кому и через запятую название шаблона. Банку всё равно, что так неправильно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 08:20

Re: Monobank

  1finanсier написав:Панове, порадьте, хто як позначає шаблони сепів в моно?

Ага. У меня 20 шаблонов, и все назіваются моим ФИО. Пришлось изголяться, а Моне пофиг.

Вообщем пишите в поле ФИО получателя любую абракадабру. Банку-получателю на єто пофиг.
Правда и в квиташке тож ота абракадабра будет указана.
И вдруг вам прийдется ею перед чьим то носом размахивать :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 06:33

  1finanсier написав:Панове, порадьте, хто як позначає шаблони сепів в моно? Адже всі вони по назві йдуть як мої фамілія та ім'я ( я так зрозумів назва шаблону підтягується з назви платника ) Десь читав, що в назві платника можна писати банк призначення, і це не вплине на правильність заповнення реквізитів, тіпа для моно цей пункт не важливий, а банк призначення не бачить цей пункт. А чи є у когось реальні приклади, що заповнювали пункт платника, як просто якусь позначку, щоб розрізняти шаблони СЕПів, а доходило за призначенням з таких шаблонів нормально?

Там можно папки создавать с нужным названием, а в него уже помещать соответствующий шаблончик.
Я лично таким путем пошел. Не идеально, но что делать.
Искатель
 
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