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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:30
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greenozon
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:58
Зарегистрированные виды деятельности компании — компьютерное программирование и иное программное обеспечение.
Поки більше схоже на офіс під r&d ніж на вихід на ринок.
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klug
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:36
klug написав:
Зарегистрированные виды деятельности компании — компьютерное программирование и иное программное обеспечение.
Поки більше схоже на офіс під r&d ніж на вихід на ринок.
wise же пасется на рынке, может и револьвер решил таким заняться, с жесткой сегрегацией, само собой
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cohan
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Додано: Нед 21 лис, 2021 11:17
Підкажіть, justin наложку оплатити буде з комісією?
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melkh
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