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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:30

монокотікі напружились :o

https://delo.ua/finance/v-ukrainu-zasel ... rn-388744/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:58

Зарегистрированные виды деятельности компании — компьютерное программирование и иное программное обеспечение.

Поки більше схоже на офіс під r&d ніж на вихід на ринок.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:36

  klug написав:
Зарегистрированные виды деятельности компании — компьютерное программирование и иное программное обеспечение.

Поки більше схоже на офіс під r&d ніж на вихід на ринок.


wise же пасется на рынке, может и револьвер решил таким заняться, с жесткой сегрегацией, само собой
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 11:17

Підкажіть, justin наложку оплатити буде з комісією?
melkh
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