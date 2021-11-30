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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лис, 2021 09:34
lloydbanksua написав:
В тарифах указано - СЕП больше 10 к - 0.5%.
То на счет юрлиц.
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ingtrans
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Додано: Пон 29 лис, 2021 09:46
ingtrans Я отправлял СЕП на счёт ФОП и мне нарисовало комиссию - пришлось через скунса отсылать.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 09:53
lloydbanksua написав:ingtrans
Я отправлял СЕП на счёт ФОП и мне нарисовало комиссию - пришлось через скунса отсылать.
ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.
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ingtrans
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Додано: Пон 29 лис, 2021 09:57
ingtrans написав:
ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.
В любом случае нужно пробовать, моно постоянно сейчас что-то "улучшает".
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lloydbanksua
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Додано: Пон 29 лис, 2021 10:00
lloydbanksua написав: ingtrans написав:
ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.
В любом случае нужно пробовать, моно постоянно сейчас что-то "улучшает".
Чего там пробовать, если всегда было и есть бесплатно? То вы не в курсе просто
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Vorlon
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Додано: Вів 30 лис, 2021 12:09
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Ірина_
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Додано: Вів 30 лис, 2021 23:41
Ірина_
Спасибо! Прочитал и наконец-то понял, что то за ракета такая у меня в приложении вылетает
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:09
То 0,5% кешбека за продукты улетели.
Теперь за свои -1,5% вместо привычных 2% грязных.
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Arbitr
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:10
Arbitr написав:
То 0,5% кешбека за продукты улетели.
Теперь за свои -1,5% вместо привычных 2% грязных.
Горох с ума сошел.
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WachtAmRhein
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Додано: Сер 01 гру, 2021 00:14
Ті 0,75% взагалі смішно виглядають. Могли ще 0,599% чи 0,701% зробити.
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klug
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