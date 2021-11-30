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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2307230823092310>

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Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:34

Re: Monobank

  lloydbanksua написав:В тарифах указано - СЕП больше 10 к - 0.5%.

То на счет юрлиц.
ingtrans
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Повідомлень: 3262
З нами з: 31.07.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:46

ingtrans Я отправлял СЕП на счёт ФОП и мне нарисовало комиссию - пришлось через скунса отсылать.
lloydbanksua
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Повідомлень: 854
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:53

  lloydbanksua написав:ingtrans Я отправлял СЕП на счёт ФОП и мне нарисовало комиссию - пришлось через скунса отсылать.

ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.
ingtrans
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Повідомлень: 3262
З нами з: 31.07.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 09:57

  ingtrans написав: ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.

В любом случае нужно пробовать, моно постоянно сейчас что-то "улучшает".
lloydbanksua
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Повідомлень: 854
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 10:00

  lloydbanksua написав:
  ingtrans написав: ФОП тоже подпадают под тот пункт с переводами на счета юрлиц, но переводы на счет другого человека, как указано в вопросе, попадать не должны.

В любом случае нужно пробовать, моно постоянно сейчас что-то "улучшает".

Чего там пробовать, если всегда было и есть бесплатно? То вы не в курсе просто :D
Vorlon
 
Повідомлень: 9875
З нами з: 14.06.13
Подякував: 470 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:09

5 котів успіху monobank
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 14.09.13
Подякував: 728 раз.
Подякували: 1679 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:41

Ірина_
Спасибо! Прочитал и наконец-то понял, что то за ракета такая у меня в приложении вылетает :D
Oberon
 
Повідомлень: 172
З нами з: 15.09.20
Подякував: 88 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:09

Re: Monobank

То 0,5% кешбека за продукты улетели.
Теперь за свои -1,5% вместо привычных 2% грязных.
Arbitr
 
Повідомлень: 142
З нами з: 07.11.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:10

  Arbitr написав:То 0,5% кешбека за продукты улетели.
Теперь за свои -1,5% вместо привычных 2% грязных.


Горох с ума сошел.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8972
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1323 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:14

Ті 0,75% взагалі смішно виглядають. Могли ще 0,599% чи 0,701% зробити.
klug
 
Повідомлень: 6374
З нами з: 18.08.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 853 раз.
 
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  #<1 ... 2307230823092310>
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