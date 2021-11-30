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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 00:25
klug написав:
Ті 0,75% взагалі смішно виглядають. Могли ще 0,599% чи 0,701% зробити.
У Форварда теж лайно цього місяця
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