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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2307230823092310

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 127
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 00:25

  klug написав:Ті 0,75% взагалі смішно виглядають. Могли ще 0,599% чи 0,701% зробити.

У Форварда теж лайно цього місяця
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:51

Re: Monobank

Ото прочитав коментарі вище і аж "зрадів". Бо додаток зранку нічого не підвантажив, пише "Помилки в роботі..."

Надіслано від мого SM-M515F, використовуючи Tapatalk
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:05

  klug написав:Ті 0,75% взагалі смішно виглядають. Могли ще 0,599% чи 0,701% зробити.

Фактически, Моно сдулся. Теперь только Альфа и ПУМБ борются за клиента.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:23

  Ірина_ написав:5 котів успіху monobank

Скоро буде стаття "як помирають коти"
Son of Sun
 
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  #<1 ... 2307230823092310
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