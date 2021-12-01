RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2308230923102311

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 128
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
48
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:36

  vlad_g написав:Пару слов о хваленой "защите" в приложении монобанка.
В общем, есть детская карта моно, где ребенок копит деньги, при этом в настройках родительского контроля заблокированы все рисковые операции (снятие наличных, переводы с карты ребенка и пр.)
И тут така халепа... Какие-то нехорошие люди взломали гугл аккаунт на телефоне ребенка (не знаю, что он там качал и устанавливал, но факт есть факт), при этом мошенники как-то вошли в приложение моно и сделали перевод на 2500 грн+комисс на карту Тинькофф банка. После этого перевода моно карту заблокировал. Однако, остается открытым вопрос, как им удалось сделать перевод, если в род.контроле эта опция отключена?
Поддержка моно предложила обращаться в полицию. По поводу не сработавшей опции в родительском контроле взяли паузу и обещали разобраться.
Подожду ответа, конечно, но потом всё же закрою детскую карту. Пусть собирает деньги наличными.


у тинькова защита такая же :evil:
увы, но профи знают открытые дырки и мерчи, лучший способ - не хранить на карте, юзать что-то вроде накопительного депозита
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3034
З нами з: 27.09.19
Подякував: 87 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:12

як Револют закочегарить в Україні моно зразу піде на свалку
він вже туди поглядає :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 12135
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:50

  greenozon написав:як Револют закочегарить в Україні моно зразу піде на свалку
він вже туди поглядає :mrgreen:

різниця між першим і другим невелика. колекціонерам карток хіба що до пакету
всі ці необанки нічим вже не виділяються на фоні бегемотів, які почали поступово впроваджувати такий саме функціонал. але без нео клієнти жили б в функціональному примітиві, який був ще з 199хх.
Son of Sun
 
Повідомлень: 897
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:56

Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
oblik2008
 
Повідомлень: 91
З нами з: 09.12.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:02

  oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.

Вы 4 года в анабиозе были? Сочувствую...
Vorlon
 
Повідомлень: 9880
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:02

  oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.

Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.
Bosstone
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 21.04.10
Подякував: 733 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:11

  Bosstone написав:
  oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.

Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.


Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.
oblik2008
 
Повідомлень: 91
З нами з: 09.12.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2308230923102311
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, Valeriy237 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.