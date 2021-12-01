vlad_g написав:Пару слов о хваленой "защите" в приложении монобанка. В общем, есть детская карта моно, где ребенок копит деньги, при этом в настройках родительского контроля заблокированы все рисковые операции (снятие наличных, переводы с карты ребенка и пр.) И тут така халепа... Какие-то нехорошие люди взломали гугл аккаунт на телефоне ребенка (не знаю, что он там качал и устанавливал, но факт есть факт), при этом мошенники как-то вошли в приложение моно и сделали перевод на 2500 грн+комисс на карту Тинькофф банка. После этого перевода моно карту заблокировал. Однако, остается открытым вопрос, как им удалось сделать перевод, если в род.контроле эта опция отключена? Поддержка моно предложила обращаться в полицию. По поводу не сработавшей опции в родительском контроле взяли паузу и обещали разобраться. Подожду ответа, конечно, но потом всё же закрою детскую карту. Пусть собирает деньги наличными.
у тинькова защита такая же увы, но профи знают открытые дырки и мерчи, лучший способ - не хранить на карте, юзать что-то вроде накопительного депозита
greenozon написав:як Револют закочегарить в Україні моно зразу піде на свалку він вже туди поглядає
різниця між першим і другим невелика. колекціонерам карток хіба що до пакету всі ці необанки нічим вже не виділяються на фоні бегемотів, які почали поступово впроваджувати такий саме функціонал. але без нео клієнти жили б в функціональному примітиві, який був ще з 199хх.
oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.
oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.
Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.
oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.
Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.
так приват уже давно каждый чих комсой обложил. даже без кишмиша, на фоне привата, котобанда выглядит веселей
oblik2008 написав:Только открыл карту Моно, так сразу началось закручивание гаек в тарифном плане карт. Хотел полностью перейти на обслуживание в Моно с привата. Но наверное буду смотреть другие варианты.
Тарифы на операции не меняются. Порезали только плюшки (приятные бонусы), и то не полностью.
Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.