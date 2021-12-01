Пару слов о хваленой "защите" в приложении монобанка.В общем, есть детская карта моно, где ребенок копит деньги, при этом в настройках родительского контроля заблокированы все рисковые операции (снятие наличных, переводы с карты ребенка и пр.)И тут така халепа... Какие-то нехорошие люди взломали гугл аккаунт на телефоне ребенка (не знаю, что он там качал и устанавливал, но факт есть факт), при этом мошенники как-то вошли в приложение моно и сделали перевод на 2500 грн+комисс на карту Тинькофф банка. После этого перевода моно карту заблокировал. Однако, остается открытым вопрос, как им удалось сделать перевод, если в род.контроле эта опция отключена?Поддержка моно предложила обращаться в полицию. По поводу не сработавшей опции в родительском контроле взяли паузу и обещали разобраться.Подожду ответа, конечно, но потом всё же закрою детскую карту. Пусть собирает деньги наличными.