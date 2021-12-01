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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 11:46
oblik2008 написав:
Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.
По удобству Моно с самого начала был слабее Привата. У тех какой-никакой интернет-банк, а в Моно - только малюсенькое приложение в телефоне. Причем, новые версии апликухи хуже по юзабельности чем то, что было на старте.
Но вот по деньгам... У Привата же комиссии на все.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:30
wtf написав: vlad_g написав:
заблокированы все рисковые операции (снятие наличных, переводы с карты ребенка и пр.)
может добавили карту в гугл пей и оплатили? или карта уже была в гугл пей?
Тайна уже раскрыта. Ребенок сам перевел жуликам деньги.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:57
joik написав: Son of Sun написав:
Скоро буде стаття "як помирають коти"
У кошек 7 жизней, вот когда запустят акции СНП и крипту, тогда это будет уже не банк, не брокер, не обменник, а мост между всеми, и взуют Револют, а на стандартных банковских операциях не на фондируешся, и Грох это понимает, будет, как вариант Котовселенная!!!
були діячі, які мріяли гіперлуп запускати по всій країні.
є реалії, а є хвантазії і вдалий маркетинг, який живить їх. цей проект - вдалий в більшості завдяки правильному просуванню забаганок на початку і закручування гайок після 3 років виходу.
100% організатори зробили вчасно вдалий вихід на ринок з правильними гаслами і пропозиціями, нехай навіть запозичивши ідеї у революта, а той у н26
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:15
У революта главной рекламной фишкой был обмен валют eur-usd-gbp без комиссий.
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