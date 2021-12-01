RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2309231023112312

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 128
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
52
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
48
Всього голосів : 128
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:46

  oblik2008 написав:Так урезая плюшки, Моно становится по удобству мене привлекательней чем тот же Приват, у которого больше отделений, банкоматов и т.д. Как раз и были интересны те самые плюшки.

По удобству Моно с самого начала был слабее Привата. У тех какой-никакой интернет-банк, а в Моно - только малюсенькое приложение в телефоне. Причем, новые версии апликухи хуже по юзабельности чем то, что было на старте.

Но вот по деньгам... У Привата же комиссии на все.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:30

  wtf написав:
  vlad_g написав:заблокированы все рисковые операции (снятие наличных, переводы с карты ребенка и пр.)

может добавили карту в гугл пей и оплатили? или карта уже была в гугл пей?

Тайна уже раскрыта. Ребенок сам перевел жуликам деньги.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:57

  joik написав:
  Son of Sun написав:
  Ірина_ написав:5 котів успіху monobank

Скоро буде стаття "як помирають коти"


У кошек 7 жизней, вот когда запустят акции СНП и крипту, тогда это будет уже не банк, не брокер, не обменник, а мост между всеми, и взуют Револют, а на стандартных банковских операциях не на фондируешся, и Грох это понимает, будет, как вариант Котовселенная!!!

були діячі, які мріяли гіперлуп запускати по всій країні.
є реалії, а є хвантазії і вдалий маркетинг, який живить їх. цей проект - вдалий в більшості завдяки правильному просуванню забаганок на початку і закручування гайок після 3 років виходу.
100% організатори зробили вчасно вдалий вихід на ринок з правильними гаслами і пропозиціями, нехай навіть запозичивши ідеї у революта, а той у н26
Son of Sun
 
Повідомлень: 899
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:15

У революта главной рекламной фишкой был обмен валют eur-usd-gbp без комиссий.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 06.01.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:06

  ramzes4 написав:Тайна уже раскрыта. Ребенок сам перевел жуликам деньги.


Ну если вы отключили ему переводы, то как он смог перевести?

Расскажите, а то у меня тоже дочка на пс5 копит
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8975
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:15

  WachtAmRhein написав:
  ramzes4 написав:Тайна уже раскрыта. Ребенок сам перевел жуликам деньги.


Ну если вы отключили ему переводы, то как он смог перевести?

Расскажите, а то у меня тоже дочка на пс5 копит

Это вопрос к автору начального сообщения.

Напомню, что история начиналась со взлома гугл-аккаунта и получения доступа к моно-приложению :)
Подозреваю, что в финале детектива выяснится, что на папкином телефоне включили переводы для детской карты, перевели и выключили обратно 8)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1934 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2309231023112312
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Prospero, Stringer, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.