у меня на второй карте уже года с два кеш зарезан в 1%
сколько не обращались что бы решить эту проблему, моно глубоко пох на клиента. в принципе счас и вторая карта почти пошла на полку, кеша нет, процент на остаток мизерный, лично мои деньги ушли в другие банки кроме сумм на мелкие расходы
Starter можливо тому що по іншій картці Ви користуєтесь кредитним лімітом? мені так пояснили і це був неприємний сюрприз , якщо навіть на 50 грн заліз в ліміт то по іншій картці не буде працювати підвищений кеш бек.