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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 130
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
49
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 11:48

  Квесторе_поверніться написав:І Шпек каже шо байка
https://minfin.com.ua/ua/2021/12/03/76574673/


А, что ему теперь говорить? Нехватило бабла теперь лепит , что может. Это как с переворотом у одного товарища.
Ratatui
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Повідомлень: 7844
З нами з: 30.11.12
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Подякували: 731 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 15:43

Re: Monobank

у меня на второй карте уже года с два кеш зарезан в 1%

сколько не обращались что бы решить эту проблему, моно глубоко пох на клиента.
в принципе счас и вторая карта почти пошла на полку, кеша нет, процент на остаток мизерный, лично мои деньги ушли в другие банки кроме сумм на мелкие расходы
Starter
 
Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:06

Starter
можливо тому що по іншій картці Ви користуєтесь кредитним лімітом? мені так пояснили і це був неприємний сюрприз , якщо навіть на 50 грн заліз в ліміт то по іншій картці не буде працювати підвищений кеш бек.
svetlanaL
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 21:59

Re: Monobank

  svetlanaL написав:Starter
можливо тому що по іншій картці Ви користуєтесь кредитним лімітом?

не, там дебетная карта

+природу ограничений так и не объяснили, только дают по шаблону советы - используйте нашу карту как основную и тогда (может быть когда-нибудь) все будет.

хохма как-бы в том, что у моей матери других карт нет, единственный банк где уболтал ее карту получить)
Starter
 
Повідомлень: 170
З нами з: 01.12.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 2310231123122313
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