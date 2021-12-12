Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 гру, 2021 00:12
N0mad написав:
Уже выкатили список МСС, подходящих для траты будущей тысячи:
Культура — 5942, 7832, 7922, 7929, 7991;
Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиатранспортом — 4112; Физическая культура и спорт — 4511, 7941, 7996.
У нас это какие категории, кто ориентируется?
https://mcc.in.ua/
и т.п.
Мизантрóп
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Додано: Суб 11 гру, 2021 00:23
Amethyst написав:
Наверное вы Публичное или связаное с ним лицо, а мож переселенец или военный...
А мож уже числитесь в списке должников от 100К
Ні, нічого такого нема.
Та й інші банки нормально наливають.
TipTop
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Додано: Суб 11 гру, 2021 00:30
MASolomko написав: TipTop написав:
шановні, а які можуть бути версії щодо мого нульового кредитного ліміту вже пару років?
Через мобильное приложение УБКИ посмотрите бесплатно кредитный рейтинг + через приложение или сайт можно бесплатно раз в год заказать кредитную историю. Стоит анализ начать с этого.
Рейтинг 491. Це норм?
TipTop
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Додано: Суб 11 гру, 2021 11:14
TipTop, ну да.
MASolomko
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Додано: Суб 11 гру, 2021 16:00
MASolomko написав:
TipTop, ну да.
интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо
как бы это не тот самый случай
cohan
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Додано: Суб 11 гру, 2021 19:39
cohan написав:
интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо
Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.
klug
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Додано: Нед 12 гру, 2021 21:32
Охх, а давно це в моно такий приватоподібний інтерфейс стався? А то я не оновлюю свій додаток, і, виходить, правильно роблю, бо це жахи...
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:33
klug написав: cohan написав:
интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо
Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.
ноль, раз людину учли
но не думаю что в УКБИ будет 500 или сколько там, 550 макс
cohan
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Amethyst
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Додано: Нед 12 гру, 2021 23:01
stryzhko
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