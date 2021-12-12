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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 00:12

  N0mad написав:Уже выкатили список МСС, подходящих для траты будущей тысячи:
Культура — 5942, 7832, 7922, 7929, 7991;
Пассажирские внутренние перевозки железнодорожным и авиатранспортом — 4112;
Физическая культура и спорт — 4511, 7941, 7996.

У нас это какие категории, кто ориентируется?

https://mcc.in.ua/ и т.п.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 00:23

  Amethyst написав:Наверное вы Публичное или связаное с ним лицо, а мож переселенец или военный...
А мож уже числитесь в списке должников от 100К 8)

Ні, нічого такого нема.
Та й інші банки нормально наливають.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 00:30

  MASolomko написав:
  TipTop написав:шановні, а які можуть бути версії щодо мого нульового кредитного ліміту вже пару років?
Через мобильное приложение УБКИ посмотрите бесплатно кредитный рейтинг + через приложение или сайт можно бесплатно раз в год заказать кредитную историю. Стоит анализ начать с этого.

Рейтинг 491. Це норм?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:14

Re: Monobank

TipTop, ну да.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 16:00

  MASolomko написав:TipTop, ну да.


интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо

как бы это не тот самый случай
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 19:39

  cohan написав:интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо

Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:32

Охх, а давно це в моно такий приватоподібний інтерфейс стався? А то я не оновлюю свій додаток, і, виходить, правильно роблю, бо це жахи...

[spoiler]Зображення[/spoiler]
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:33

  klug написав:
  cohan написав:интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо

Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.


ноль, раз людину учли
но не думаю что в УКБИ будет 500 или сколько там, 550 макс
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:43

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Ну т.е. с рейтингом 550 банки должны просто руки отрывать у клиента :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 23:01

  Amethyst написав:Ну т.е. с рейтингом 550 банки должны просто руки отрывать у клиента :)

Рік тому руки були на місці:). А банки навпаки чхали на той рейтинг з великої гори й відмовляли у лімітах свого часу:))
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А максимум, що спостерігав за період моніторингу навіть трохи більший за 550, але й з ним ноги не відривали :)
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stryzhko
 
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