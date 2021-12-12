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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 01:13
cohan написав: klug написав: cohan написав:
интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо
Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.
ноль, раз людину учли
но не думаю что в УКБИ будет 500 или сколько там, 550 макс
Не 0, а null
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