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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 01:13

  cohan написав:
  klug написав:
  cohan написав:интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо

Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.


ноль, раз людину учли
но не думаю что в УКБИ будет 500 или сколько там, 550 макс

Не 0, а null 8)
klug
 
Повідомлень: 6412
З нами з: 18.08.14
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