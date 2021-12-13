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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 01:13

  cohan написав:
  klug написав:
  cohan написав:интересно какой рейтинг у вообще без кредиток/мфо

Як запитати, який вік у людини, котра ніколи не народжувалася.


ноль, раз людину учли
но не думаю что в УКБИ будет 500 или сколько там, 550 макс

Не 0, а null 8)
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:01

  Amethyst написав:Зображення

Ну т.е. с рейтингом 550 банки должны просто руки отрывать у клиента :)


Банкам нужны те кто вляпывается. С них можно что-то побрить. А, что побреешь с высокого рейтинга?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:05

Re: Monobank

  Ratatui написав:Банкам нужны те кто вляпывается. С них можно что-то побрить. А, что побреешь с высокого рейтинга?

Ну даа, нужны с рейтингом шобы стояло. А тем у кого налево -- меньше 300 и у кого направо -- больше 500... тем не дают :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:27

  klug написав:Не 0, а null 8)


думаю, все же ноль: null не участвует в сравнениях < > , а OR могут забыть дописать условие
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 21:36

  cohan написав:
  klug написав:Не 0, а null 8)


думаю, все же ноль: null не участвует в сравнениях < > , а OR могут забыть дописать условие

null приймає участь у перевірках на null і має чітку семантику відсутності значення та дає змогу відрізнити його від значення, що дорівнює нулю. А ще викликає прикольні ефекти, коли криворукі "забули" додати такі перевірки: від захопливих стектрейсів до от таких от історій https://www.wired.com/story/null-licens ... cket-hell/
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 01:27

ДІЯ прийняла заявку на виплату на аартку МОНО, чекаємо коли в МОНО з'являться гроші
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