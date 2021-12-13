Не 0, а null
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 гру, 2021 01:13
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:01
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:05
Re: Monobank
Додано: Пон 13 гру, 2021 17:27
Додано: Пон 13 гру, 2021 21:36
null приймає участь у перевірках на null і має чітку семантику відсутності значення та дає змогу відрізнити його від значення, що дорівнює нулю. А ще викликає прикольні ефекти, коли криворукі "забули" додати такі перевірки: від захопливих стектрейсів до от таких от історій
Додано: Вів 14 гру, 2021 01:27
ДІЯ прийняла заявку на виплату на аартку МОНО, чекаємо коли в МОНО з'являться гроші
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