думаю, все же ноль: null не участвует в сравнениях < > , а OR могут забыть дописать условие
null приймає участь у перевірках на null і має чітку семантику відсутності значення та дає змогу відрізнити його від значення, що дорівнює нулю. А ще викликає прикольні ефекти, коли криворукі "забули" додати такі перевірки: від захопливих стектрейсів до от таких от історій https://www.wired.com/story/null-licens ... cket-hell/
BBC написав:ДІЯ прийняла заявку на виплату на аартку МОНО, чекаємо коли в МОНО з'являться гроші
вже дядько зам остудив - це буде виплата не день в день, ДІЯ транзитер, передає Ваше замовлення в Мінфін , виплата в межах коштів виділених в цому році. Все мутно, та не прозоро - тому і не факт 50/50.
BBC написав:ДІЯ прийняла заявку на виплату на аартку МОНО, чекаємо коли в МОНО з'являться гроші
вже дядько зам остудив - це буде виплата не день в день, ДІЯ транзитер, передає Ваше замовлення в Мінфін , виплата в межах коштів виділених в цому році. Все мутно, та не прозоро - тому і не факт 50/50.
Та перші заявки вони виплатять, а от коли масово почнеться виплата... Й да МОНО теж чекатиме з бюджету перерахунку, дива не сталось з митєвим зарахуванням від фінтеху.
Alpha1251 написав:Коллеги, а есть отдельная тема по вовиной тысяче? Уже обсудили, кто куда сможет пристроить с практической точки зрения?
уже писал в а-банке. искать спритного ФОПа и договорится о монетизации. накупить ненужной бумаги по весу в коде МСС "книги" и сдать в макулатуру (поди где то дерево сохранишь или дашь баригам заработать).