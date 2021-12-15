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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:02

пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
omb
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 08.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:24

  omb написав:пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто

Приятелю тоже пришла хоть я подал заявку раньше а мне нету
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9688
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 2472 раз.
 
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  #<1 ... 2314231523162317
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