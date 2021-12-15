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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:02
пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
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omb
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:24
omb написав:
пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
Приятелю тоже пришла хоть я подал заявку раньше а мне нету
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vitaliian
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