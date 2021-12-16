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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 16:02
пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
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omb
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:24
omb написав:
пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
Приятелю тоже пришла хоть я подал заявку раньше а мне нету
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vitaliian
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:06
Заявку подал только вчера. А сегодня уже тысяча есть. Оперативно как и обещали. И даже раньше 19-го
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Flamingo
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:31
Давайте думати що з нею робити☹️
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ykrkozak
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:36
ykrkozak написав:
Давайте думати що з нею робити☹️
Чё тут думать искать кто обналичит. Купить друзьям билет на ЖД или оплатить им спортзал, чтобы они вернули наликом. Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?
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vitaliian
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:45
ЖД за повернення квитків виплачує на ту ж саму карту?
Якщо наприклад купити на сайті а повернути через касу?
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ykrkozak
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:56
vitaliian написав:
Купить друзьям билет на ЖД ...
Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?
Якраз обов'язково
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Ой+
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:22
ЖД за повернення квитків виплачує на ту ж саму карту?
Да
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Кащей
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:31
Ой+ написав: vitaliian написав:
Купить друзьям билет на ЖД ...
Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?
Якраз обов'язково
Обязательно совпадала с чем? ФИО на билете должны совпадать с паспортом пассажира. А ФИО пассажира по отношению к ФИО владельца карты не котролируется никак
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Flamingo
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