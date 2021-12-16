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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:02

пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто
omb
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 08.04.14
Подякував: 41 раз.
Подякували: 253 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:24

  omb написав:пришла 1к от зє на один аккаунт, на втором пусто

Приятелю тоже пришла хоть я подал заявку раньше а мне нету
vitaliian
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Повідомлень: 9690
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:06

Заявку подал только вчера. А сегодня уже тысяча есть. Оперативно как и обещали. И даже раньше 19-го ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:31

Re: Monobank

Давайте думати що з нею робити☹️
ykrkozak
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Повідомлень: 76
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:36

  ykrkozak написав:Давайте думати що з нею робити☹️

Чё тут думать искать кто обналичит. Купить друзьям билет на ЖД или оплатить им спортзал, чтобы они вернули наликом. Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?
vitaliian
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Повідомлень: 9690
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:45

ЖД за повернення квитків виплачує на ту ж саму карту?
Якщо наприклад купити на сайті а повернути через касу?
ykrkozak
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Повідомлень: 76
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:56

Re: Monobank

  vitaliian написав:Купить друзьям билет на ЖД ...
Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?

Якраз обов'язково
Ой+
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Повідомлень: 4744
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 741 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:22

Re: Monobank

ЖД за повернення квитків виплачує на ту ж саму карту?
Да
Кащей
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Повідомлень: 1301
З нами з: 30.08.09
Подякував: 168 раз.
Подякували: 59 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:31

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Купить друзьям билет на ЖД ...
Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?

Якраз обов'язково

Обязательно совпадала с чем? ФИО на билете должны совпадать с паспортом пассажира. А ФИО пассажира по отношению к ФИО владельца карты не котролируется никак
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 7539
З нами з: 20.03.15
Подякував: 112 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
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