Додано: Чет 16 гру, 2021 19:58

Горох в телеграмме уже обрисовал способы траты тысячи без сдачи.



Начинаем выплаты «ковидной тысячи»



Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дие, получат деньги уже сегодня (если мы не «устанем»).

С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дии) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дией.



Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра).



Пока предложения такие:

Планета Кино

4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. каждый + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.



SportLife

Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн



Соnсert.uа

Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события.

Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.



Партнеры будут добавляться еще.

Предложение действует только для клиентов Монобанка.



На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1’314’000 клиентов!

У нас огромный поток новых клиентов.

Работаем с четырехкратной нагрузкой.