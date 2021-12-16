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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:29

Для оплаты нужен смарт с NFC?

Чтобы оплатить Вовиной тысячью нужен NFC?
Goodman
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Подякували: 500 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:29

  Goodman написав:Чтобы оплатить Вовиной тысячью нужен NFC?

На кассе нужен, в инете не нужен
Amethyst
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Подякував: 91 раз.
Подякували: 263 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:36

Мне тоже зачислили сегодня. Не вижу особого повода для радости. Раньше придут, раньше могут быть списаны назад. А тратить их сейчас, зимой особо не на что.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:46

  Goodman написав:Чтобы оплатить Вовиной тысячью нужен NFC?


если у вас виртуальная карта (а не живвая) и платить вы будете не в интернете то конечно нужен )
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:49

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:
  vitaliian написав:Купить друзьям билет на ЖД ...
Там же необязательно чтобы фамилия совпадала?

Якраз обов'язково

Обязательно совпадала с чем? ФИО на билете должны совпадать с паспортом пассажира. А ФИО пассажира по отношению к ФИО владельца карты не котролируется никак

Я тож думаю билеты же не только себе берутся но и детям женам любовницам, требовать от всех фамилию папика - дискриминация!

Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
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Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 20:00, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:58

Горох в телеграмме уже обрисовал способы траты тысячи без сдачи.

Начинаем выплаты «ковидной тысячи»

Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дие, получат деньги уже сегодня (если мы не «устанем»).
С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дии) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дией.

Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра).

Пока предложения такие:
Планета Кино
4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. каждый + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.

SportLife
Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн

Соnсert.uа
Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события.
Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.

Партнеры будут добавляться еще.
Предложение действует только для клиентов Монобанка.

На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1’314’000 клиентов!
У нас огромный поток новых клиентов.
Работаем с четырехкратной нагрузкой.
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:22

  vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
Зображення


тока эта карта е-пидтрымка не примет этот кешбек скорей всего ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 16 гру, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:25

Re: Monobank

  vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте

Какой МСС при оплате через бот?
ramaz
 
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