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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:29
Для оплаты нужен смарт с NFC?
Чтобы оплатить Вовиной тысячью нужен NFC?
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:29
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:36
Мне тоже зачислили сегодня. Не вижу особого повода для радости. Раньше придут, раньше могут быть списаны назад. А тратить их сейчас, зимой особо не на что.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:46
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:49
Я тож думаю билеты же не только себе берутся но и детям женам любовницам, требовать от всех фамилию папика - дискриминация!
Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 16 гру, 2021 20:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:58
Горох в телеграмме уже обрисовал способы траты тысячи без сдачи.
Начинаем выплаты «ковидной тысячи»
Около полмиллиона клиентов, подавшие заявки на тестирование выплат в Дие, получат деньги уже сегодня (если мы не «устанем»).
С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в Дии) будем зачислять средства мгновенно после одобрения заявки Дией.
Когда получите деньги не спешите их тратить, мы пришлем вам в выписку предложения от наших партнеров и вы сможете потратить их полностью и с приятными скидками (для этого нужно обновить версию приложения, обновление выйдет сегодня-завтра).
Пока предложения такие:
Планета Кино
4 сертификата на скидку в Планета Кино номиналом 250 грн. каждый + 4 любых попкорна. Если билет стоит 125 грн., то на эти сертификаты можно купить 8 билетов.
SportLife
Сертификат на 2000 грн для оплаты любого абонемента в сети SportLife. Цена 1000 грн
Соnсert.uа
Сертификат Соnсеrt.uа на 1000 грн. Действует 1 год на все события.
Тут нет скидки, к сожалению, но зато эти средства не сгорят через 4 месяца.
Партнеры будут добавляться еще.
Предложение действует только для клиентов Монобанка.
На сейчас карты «єПідтримка» оформили уже 1’314’000 клиентов!
У нас огромный поток новых клиентов.
Работаем с четырехкратной нагрузкой.
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:22
тока эта карта е-пидтрымка не примет этот кешбек скорей всего ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 16 гру, 2021 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:25
Re: Monobank
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:22
Re: Monobank
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів...
Карту ж нельзя пополнить.
Додано: Чет 16 гру, 2021 21:24
пополнить карту можно - тока смотря как пополнять ... но в случае данного кеш-бека там скорей всего будет п2п и карта его не примет ...
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