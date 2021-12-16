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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 22:00
Ковідтисячу 4 місяці можна витрачати від дати коли вона капне чи коли рахунок відкрито?
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