vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів... https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/572137/
Карту ж нельзя пополнить.
возвраты делаются на эту же карту, В Дии написано. как это нельзя.
vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів... https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/572137/
Карту ж нельзя пополнить.
возвраты делаются на эту же карту, В Дии написано. как это нельзя.
возврат покупки ! это совсем другой тип пополнения "кредитовый слип" - это зайдет - он будет идти с тем же кодом авторизации, что и была оплата ...
а кешбек не зайдет - его обычно как п2п зачисляют.