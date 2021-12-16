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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:00

Ковідтисячу 4 місяці можна витрачати від дати коли вона капне чи коли рахунок відкрито?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:18

Re: Monobank

Квесторе_поверніться, капне.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:04

Интересно 4 месяца - это 4 полных месяца или 120 дней.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:06

4112 MCC при оплате визой через бот.
Но тоже склоняюсь к тому, что на підтримку не зачмслят кешбек. Оплатил вчера хамелеоном, 5% орехами, жду ещё 10% кешбека)
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:08

  Порт написав:Интересно 4 месяца - это 4 полных месяца или 120 дней.

да там ещё три раза продлевать будут :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:12

  MASolomko написав:
  vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів...
https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/572137/

Карту ж нельзя пополнить.
возвраты делаются на эту же карту, В Дии написано. как это нельзя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:48

  Amethyst написав:
  Порт написав:Интересно 4 месяца - это 4 полных месяца или 120 дней.

да там ещё три раза продлевать будут :)

Не исключено, эта зелёная плесень бросается из стороны в сторону, как загнанные волки. А если всё же нет?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 23:48

  vitaliian написав:
  MASolomko написав:
  vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів...
https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/572137/

Карту ж нельзя пополнить.
возвраты делаются на эту же карту, В Дии написано. как это нельзя.


возврат покупки ! если вы вернете билет ... это совсем другой тип пополнения "кредитовый слип" - это зайдет - он будет идти с тем же кодом авторизации, что и была оплата ...

а кешбек не зайдет - его обычно как п2п зачисляют.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:19

Re: Monobank

IMPRINTER написав:
  MASolomko написав:
  vitaliian написав:Кстати у кого Visa тем дают 10% кешбэк на жд билеты купленные в чат боте
...Важлива умова: оплатити покупку гривневою карткою Visa, попередньо давши згоду на збереження її токена в чат-боті. Зарахування кешбеку здійснюватиметься на картку, з якої було проведено оплату, протягом 10 банківських днів...
https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/572137/

Карту ж нельзя пополнить.


пополнить карту можно - тока смотря как пополнять ... но в случае данного кеш-бека там скорей всего будет п2п и карта его не примет ...
Пробовали СЭПом пополнять?
Кащей
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