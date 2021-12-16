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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2317231823192320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:35

  IMPRINTER написав:Кащей

каким нах сэпом? ) у этих карт нет счета )

как это нет счета :shock:
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет :?: :?: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:51

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:Кащей

каким нах сэпом? ) у этих карт нет счета )

как это нет счета :shock:
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет :?: :?: :?:


тогда сорри, нужно изучить этот вопрос ... у альфовской е-пидтрымки счета нет - я так понял она там типа как припейд-карта ... думал у моно так же ... если моно реально рисует 2620, то можно проверить тогда прием сэпа ... но сэп думаю все равно не примет, т.к. настроить неприем сэпа не сложно ... пополнять можно тока тем, что непринять нельзя, но это будет довольно сложно и не стоит этого головняка.
IMPRINTER
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