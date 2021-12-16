как это нет счета
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:35
Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:51
тогда сорри, нужно изучить этот вопрос ... у альфовской е-пидтрымки счета нет - я так понял она там типа как припейд-карта ... думал у моно так же ... если моно реально рисует 2620, то можно проверить тогда прием сэпа ... но сэп думаю все равно не примет, т.к. настроить неприем сэпа не сложно ... пополнять можно тока тем, что непринять нельзя, но это будет довольно сложно и не стоит этого головняка.
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