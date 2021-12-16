как это нет счета
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:35
Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:51
тогда сорри, нужно изучить этот вопрос ... у альфовской е-пидтрымки счета нет - я так понял она там типа как припейд-карта ... думал у моно так же ... если моно реально рисует 2620, то можно проверить тогда прием сэпа ... но сэп думаю все равно не примет, т.к. настроить неприем сэпа не сложно ... пополнять можно тока тем, что непринять нельзя, но это будет довольно сложно и не стоит этого головняка.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:58
Re: Monobank
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:50
Re: Monobank
Счёт есть. В выписке его легко увидеть. Сегодня попробую сэпнуть.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:51
Varus
Вибачте, що не про ковітисячу, але...
Хтось вже на практиці отримував кешбек 10% за замовлення на go.varus.ua? Цікавить самовивіз (бо чомусь доставка по місту неможлива наразі) з оплатою на касі, чи буде за нього кешбек? Буде лише 10% чи 10%+1.5%? Як воно працює насправді, бо підтримка тупо цитує опис партнерки, а далі додумування йде...
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:53
Re: Monobank
Отправил из Фарса утром. Если до вечера на зачислятся, то, вероятно, результат эксперимента - отрицательный.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:56
kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:08
Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:19
Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).
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