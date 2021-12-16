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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2318231923202321>

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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:35

  IMPRINTER написав:Кащей

каким нах сэпом? ) у этих карт нет счета )

как это нет счета :shock:
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет :?: :?: :?:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 02:51

  Kalgan написав:
  IMPRINTER написав:Кащей

каким нах сэпом? ) у этих карт нет счета )

как это нет счета :shock:
хотите сказать, что в выписке по карте моно рисует несуществующий счет :?: :?: :?:


тогда сорри, нужно изучить этот вопрос ... у альфовской е-пидтрымки счета нет - я так понял она там типа как припейд-карта ... думал у моно так же ... если моно реально рисует 2620, то можно проверить тогда прием сэпа ... но сэп думаю все равно не примет, т.к. настроить неприем сэпа не сложно ... пополнять можно тока тем, что непринять нельзя, но это будет довольно сложно и не стоит этого головняка.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 05:58

Re: Monobank

  IMPRINTER написав:у этих карт нет счета )
При выборе карты в приложении "Дія" для получения выплаты был указан усечённый номер карты, название банка и IBAN.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:50

Re: Monobank

Счёт есть. В выписке его легко увидеть. Сегодня попробую сэпнуть.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:34

Кащей очень интересно получится или нет :)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:51

Varus

Вибачте, що не про ковітисячу, але...

Хтось вже на практиці отримував кешбек 10% за замовлення на go.varus.ua? Цікавить самовивіз (бо чомусь доставка по місту неможлива наразі) з оплатою на касі, чи буде за нього кешбек? Буде лише 10% чи 10%+1.5%? Як воно працює насправді, бо підтримка тупо цитує опис партнерки, а далі додумування йде...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:53

Re: Monobank

Отправил из Фарса утром. Если до вечера на зачислятся, то, вероятно, результат эксперимента - отрицательный.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 12:56

kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:08

  Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.

Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:19

  kreuz написав:
  Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.

Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?

Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).
Кащей
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