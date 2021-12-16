Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.
Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?
Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).
Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...