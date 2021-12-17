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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:56

  Кащей написав:
  kreuz написав:
  Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.

Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?

Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).

Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:12

Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...
Нет, сорри, в кассе ни разу не платил. Не уверен, что 10% вообще будет в этом случае, т.к. партнерский КБ начисляются исключительно на покупки, сделанные на go.varus.ua.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:24

Re: Monobank

Укрзалізниця запрошує купити за «вакциновану тисячу» подорож залізницею
АТ «Укрзалізниця» запрошує українців витрати отримані в рамках програми «єПідтримка» кошти на подорожі залізницею. Пасажири зможуть зручно мандрувати за ці кошти поїздом до будь-якого куточка України.

Купити квитки за «вакциновану тисячу» можна в чат-боті АТ «Укрзалізниця», на сайті або в касі. Наразі перевізник уже фіксує сплеск продажів квитки на сайті booking.uz.gov.ua (+ 20 %) та чат-боті (+ 50 %). Між пасажирами, які придбали квитки онлайн, АТ «Укрзалізниця» з партнерами розігруватимуть призи. Крім того, купуючи один квиток на поїзд, пасажир отримує квиток в онлайн-кінотеатр та онлайн-бібліотеку
фамилия в билете мб любая не обязательно та что в дие, только что проверил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:30

Re: Monobank

  vitaliian написав:фамилия в билете мб любая не обязательно та что в дие
ну да,по МСС и всё
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:39

Re: Monobank

А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:02

  ROLF написав:А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?

На сайте дии есть ответ
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:49

Re: Monobank

vitaliian написав:
  ROLF написав:А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?

На сайте дии есть ответ
Нет ответа именно на этот вопрос на сайте дии. Отчитываться - не обязательно означает платить налоги.
Да и тот ответ, что есть, без ссылки на законодательство.

Хотя в наших реалиях надо ещё по другому формулировать - какая ответственность, если не отчитаться? Если никакой, то это уже ответ.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:01

Alpha1251 скажу свое имхо если эта тысяча не облагается налогами то и налоговую в отчете она не интересует. А кошмарить всех кто её получил и не отчитался вообще мартышкин труд, ради чего? Отчеты ради отчетов.
vitaliian
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  #<1 ... 2318231923202321
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