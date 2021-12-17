Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.
Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?
Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).
Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...
Укрзалізниця запрошує купити за «вакциновану тисячу» подорож залізницею АТ «Укрзалізниця» запрошує українців витрати отримані в рамках програми «єПідтримка» кошти на подорожі залізницею. Пасажири зможуть зручно мандрувати за ці кошти поїздом до будь-якого куточка України.
Купити квитки за «вакциновану тисячу» можна в чат-боті АТ «Укрзалізниця», на сайті або в касі. Наразі перевізник уже фіксує сплеск продажів квитки на сайті booking.uz.gov.ua (+ 20 %) та чат-боті (+ 50 %). Між пасажирами, які придбали квитки онлайн, АТ «Укрзалізниця» з партнерами розігруватимуть призи. Крім того, купуючи один квиток на поїзд, пасажир отримує квиток в онлайн-кінотеатр та онлайн-бібліотеку
фамилия в билете мб любая не обязательно та что в дие, только что проверил.
Alpha1251 скажу свое имхо если эта тысяча не облагается налогами то и налоговую в отчете она не интересует. А кошмарить всех кто её получил и не отчитался вообще мартышкин труд, ради чего? Отчеты ради отчетов.