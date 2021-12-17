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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2318231923202321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:56

  Кащей написав:
  kreuz написав:
  Кащей написав:kreuz я заказывал и самовывоз и доставку. платил все разы на сайте. КБ был. 10%. Полторашка с десяткой не суммируется, как и по любым другим партнеркам.

Дякую. А як у разі вагового товару відбувається оплата, вже після збирання замовлення, чи як?

Общая сумма заказа для оплаты рассчитывается с запасом по весу (+15%). После оплаты начинается сбор заказа и когда определен фактический вес и, соответственно, окончательная сумма покупки, лишнее возвращается на карту. При этом окончательная сумма с учетом возврата может оказаться и ниже граничных 500 грн - на факте начисления КБ это не отражается, хотя на сумму возврата он, конечно же, не начисляется (вычитается из уже начисленного).

Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:12

Може Ви ще й принцип знаєте, за яким на касі обирають термінал з МСС Продукти чи з МСС Маркетплейси? Бо в нас таке точно відбувається не менш як на одній касі...
Нет, сорри, в кассе ни разу не платил. Не уверен, что 10% вообще будет в этом случае, т.к. партнерский КБ начисляются исключительно на покупки, сделанные на go.varus.ua.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:24

Re: Monobank

Укрзалізниця запрошує купити за «вакциновану тисячу» подорож залізницею
АТ «Укрзалізниця» запрошує українців витрати отримані в рамках програми «єПідтримка» кошти на подорожі залізницею. Пасажири зможуть зручно мандрувати за ці кошти поїздом до будь-якого куточка України.

Купити квитки за «вакциновану тисячу» можна в чат-боті АТ «Укрзалізниця», на сайті або в касі. Наразі перевізник уже фіксує сплеск продажів квитки на сайті booking.uz.gov.ua (+ 20 %) та чат-боті (+ 50 %). Між пасажирами, які придбали квитки онлайн, АТ «Укрзалізниця» з партнерами розігруватимуть призи. Крім того, купуючи один квиток на поїзд, пасажир отримує квиток в онлайн-кінотеатр та онлайн-бібліотеку
фамилия в билете мб любая не обязательно та что в дие, только что проверил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:30

Re: Monobank

  vitaliian написав:фамилия в билете мб любая не обязательно та что в дие
ну да,по МСС и всё
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:39

Re: Monobank

А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?
ROLF
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:02

  ROLF написав:А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?

На сайте дии есть ответ
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 12:49

Re: Monobank

vitaliian написав:
  ROLF написав:А вот интересно, за эту тыс.,потом перед налоговой надо отчитываться?

На сайте дии есть ответ
Нет ответа именно на этот вопрос на сайте дии. Отчитываться - не обязательно означает платить налоги.
Да и тот ответ, что есть, без ссылки на законодательство.

Хотя в наших реалиях надо ещё по другому формулировать - какая ответственность, если не отчитаться? Если никакой, то это уже ответ.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:01

Alpha1251 скажу свое имхо если эта тысяча не облагается налогами то и налоговую в отчете она не интересует. А кошмарить всех кто её получил и не отчитался вообще мартышкин труд, ради чего? Отчеты ради отчетов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 13:54

Re: Monobank

  velvet написав:Снятие с депозитного счёта бесплатное. Если переведёте на карту, то с неё снятие платное, но как вариант переведёте на Альфу или другой банк, где можно бесплатно снять


подскажите, как сейчас это выглядит.

Переслал сепой евро из Германии другу на евровый счет. Как дешевле снять наличные евро, или переслать на другой банк можно?

Через депозит или как?
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:45

Re: Monobank

Коллеги, кто-нибудь пробовал, КБ приходит штатно по спец. предложению от планеты кино?
Alpha1251
 
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