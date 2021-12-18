|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:24
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:14
Только для айфони.
Додано: Суб 18 гру, 2021 19:20
Додано: Суб 18 гру, 2021 20:32
Ratatui
О какой работе речь? Сейчас только принятие заявок - я нажал, приняли...
Додано: Суб 18 гру, 2021 21:28
Нагадаємо, у листопаді Гороховський розповідав, що процедура укладання угоди із брокером Interactive Brokers (яка потрібна для цієї послуги) завершилася відмовою.
маленьки хабар занесли )))
|