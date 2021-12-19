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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 17:24

У monobank збирають заявки на підключення до торгівлі акціями.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:14



Только для айфони. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:17

Ratatui
Неправда - в бете для Андроида пункт есть!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:20

  Vorlon написав:Ratatui
Неправда - в бете для Андроида пункт есть!



На заборе тоже много чего написано.
Пункт есть, но будет ли он работать? Горох лично сказал, что для айфони старт. Ведроид потом.
Ratatui
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Повідомлень: 7856
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 20:32

Ratatui
О какой работе речь? Сейчас только принятие заявок - я нажал, приняли...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 21:28

Нагадаємо, у листопаді Гороховський розповідав, що процедура укладання угоди із брокером Interactive Brokers (яка потрібна для цієї послуги) завершилася відмовою.


маленьки хабар занесли )))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:54

  greenozon написав:Нагадаємо, у листопаді Гороховський розповідав, що процедура укладання угоди із брокером Interactive Brokers (яка потрібна для цієї послуги) завершилася відмовою.


маленьки хабар занесли )))

Здається знайшли іншого посередника, ніби Exante, але джерело інформації ненадійне.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:58

Re: Monobank

  Vorlon написав:Неправда - в бете для Андроида пункт есть!
Не у всех. Вот сегодня получил обновление и там да, пункт отобразился.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:05

Вовина тыща

Схема: купить билет на поезд под конец четырёх месяцев, а потом, когда четыре месяца в которые нужно потратить вовину тысячу, истекут, вернуть билет обратно. Куда вернутся деньги, и какой срок действия у них будет, и будут ли они вообще этой вовиной тысячей или это будут просто деньги?
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 23:27

  deneg net написав:Схема: купить билет на поезд под конец четырёх месяцев, а потом, когда четыре месяца в которые нужно потратить вовину тысячу, истекут, вернуть билет обратно. Куда вернутся деньги, и какой срок действия у них будет, и будут ли они вообще этой вовиной тысячей или это будут просто деньги?

Сгорят имхо. Ну они же не дурные такую простую схему обнала прощелкать) и период 4 месяца дурь. Хотя бы год.
vitaliian
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