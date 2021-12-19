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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 гру, 2021 17:24
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klug
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Додано: Суб 18 гру, 2021 19:17
Ratatui
Неправда - в бете для Андроида пункт есть!
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Vorlon
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Додано: Суб 18 гру, 2021 19:20
Vorlon написав:Ratatui
Неправда - в бете для Андроида пункт есть!
На заборе тоже много чего написано.
Пункт есть, но будет ли он работать? Горох лично сказал, что для айфони старт. Ведроид потом.
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Ratatui
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Додано: Суб 18 гру, 2021 20:32
Ratatui
О какой работе речь? Сейчас только принятие заявок - я нажал, приняли...
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Vorlon
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Додано: Суб 18 гру, 2021 21:28
Нагадаємо, у листопаді Гороховський розповідав, що процедура укладання угоди із брокером Interactive Brokers (яка потрібна для цієї послуги) завершилася відмовою.
маленьки хабар занесли )))
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greenozon
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Додано: Суб 18 гру, 2021 22:54
greenozon написав:
Нагадаємо, у листопаді Гороховський розповідав, що процедура укладання угоди із брокером Interactive Brokers (яка потрібна для цієї послуги) завершилася відмовою.
маленьки хабар занесли )))
Здається знайшли іншого посередника, ніби Exante, але джерело інформації ненадійне.
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klug
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:58
Vorlon написав:
Неправда - в бете для Андроида пункт есть!
Не у всех. Вот сегодня получил обновление и там да, пункт отобразился.
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MASolomko
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Додано: Нед 19 гру, 2021 23:05
Схема: купить билет на поезд под конец четырёх месяцев, а потом, когда четыре месяца в которые нужно потратить вовину тысячу, истекут, вернуть билет обратно. Куда вернутся деньги, и какой срок действия у них будет, и будут ли они вообще этой вовиной тысячей или это будут просто деньги?
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deneg net
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Додано: Нед 19 гру, 2021 23:27
deneg net написав:
Схема: купить билет на поезд под конец четырёх месяцев, а потом, когда четыре месяца в которые нужно потратить вовину тысячу, истекут, вернуть билет обратно. Куда вернутся деньги, и какой срок действия у них будет, и будут ли они вообще этой вовиной тысячей или это будут просто деньги?
Сгорят имхо. Ну они же не дурные такую простую схему обнала прощелкать) и период 4 месяца дурь. Хотя бы год.
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vitaliian
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