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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:31

Re: Monobank

  vitaliian написав:Сгорят имхо.

не сгорят, а вернутся в бюджет.
ето деньги госбюджета, сравни субсидии - нецелевое использование - возврат + казнь.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:26

Re: Monobank

Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую
extreme_lviv_ua
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  #<1 ... 2320232123222323
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Monobank (23222)
20.12.2021 11:26
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