не сгорят, а вернутся в бюджет.
ето деньги госбюджета, сравни субсидии - нецелевое использование - возврат + казнь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 00:31
Re: Monobank
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:26
Re: Monobank
Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:26
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