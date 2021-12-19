не сгорят, а вернутся в бюджет.
ето деньги госбюджета, сравни субсидии - нецелевое использование - возврат + казнь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 00:31
Re: Monobank
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:26
Re: Monobank
Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:26
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:04
Ну якось не дуже
А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:30
Re: Monobank
подскажите, пожалуйста, может есть какой-то способ пополнить карту для выплат ПБ,
чтоб без комиссий?
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