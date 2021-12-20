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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 00:31

Re: Monobank

  vitaliian написав:Сгорят имхо.

не сгорят, а вернутся в бюджет.
ето деньги госбюджета, сравни субсидии - нецелевое использование - возврат + казнь.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:26

Re: Monobank

Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:26

  extreme_lviv_ua написав:Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую

7922
Ромасик
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Повідомлень: 3670
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:04

Ну якось не дуже

А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости
fella
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:30

Re: Monobank

подскажите, пожалуйста, может есть какой-то способ пополнить карту для выплат ПБ,
чтоб без комиссий?
Elza
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:29

Re: Monobank

  Elza написав:пополнить карту для выплат ПБ, чтоб без комиссий?
Закинуть деньги на универсалку, с нее открыть месячный депозит «Стандарт» и указать выплату тела депозита и %% на КДВ. Не путать с «Приват-вкладом» - там 1% снимут за открытие с Универсалки.
ps
А зачем нужно пополнять КДВ при наличии карты mono ?
Если это платеж кому-то на КДВ, то комиссия - его личная проблема, а не головная боль покупателя.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:21

  fella написав:А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости


так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:47

  fella написав:А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости

А що заважало замінити паспорт книжку - на id картку? :?:
Релігія, лень, чи жаба за 255 грн раз на 10 років задушила?
Maksi2
 
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