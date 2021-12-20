не сгорят, а вернутся в бюджет.
ето деньги госбюджета, сравни субсидии - нецелевое использование - возврат + казнь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 гру, 2021 00:31
Re: Monobank
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:26
Re: Monobank
Народ підкажіть будь ласка, який MCC при купівлі онлайн на concert.ua або kontramarka.ua
наперед дякую
Додано: Пон 20 гру, 2021 13:26
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:04
Ну якось не дуже
А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости
Додано: Пон 20 гру, 2021 16:30
Re: Monobank
подскажите, пожалуйста, может есть какой-то способ пополнить карту для выплат ПБ,
чтоб без комиссий?
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:29
Re: Monobank
Закинуть деньги на универсалку, с нее открыть месячный депозит «Стандарт» и указать выплату тела депозита и %% на КДВ. Не путать с «Приват-вкладом» - там 1% снимут за открытие с Универсалки.
ps
А зачем нужно пополнять КДВ при наличии карты mono ?
Если это платеж кому-то на КДВ, то комиссия - его личная проблема, а не головная боль покупателя.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:21
так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:49
А его обязательно менять?Просто у меня паспорт книжка.Я что-то пропустил?
Востаннє редагувалось посетитель в Вів 21 гру, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 гру, 2021 13:16
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Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?
Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту.
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