M-Audio написав:] Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?
Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту.
Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл. Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно.
fella написав:А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости
так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны
Это вы с судами нашими не сталкивались. Эти запросто решат "стягнути", да ещё и напишут, что "позивні вимоги підтверджені документами, що надані відповідачем". Это ж вам не просто так, это ж "Рішення іменем України", понимать надо.
M-Audio написав:Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент.
Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл. Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно.
Во-первых, иск, вроде как, к товарищу посетителю отношения не имеет, во-вторых, никакая ID-карта не гарантия. В "Дії" подпишут за вас что-нибудь, и точно так же будете бегать по судам. Впрочем, паспорт-книжка от этого тоже не спасает.