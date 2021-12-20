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банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2321232223232324 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Monobank 4 5 132 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 5% 6 2- Погане. Некомпетентне. 6% 8 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 15 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 53 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 38% 50 Всього голосів : 132 Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48 M-Audio написав: ]

Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?



Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту. Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту.



Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.

Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно. Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно. Maksi2 Повідомлень: 1016 З нами з: 18.06.19 Подякував: 293 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 14:28 cohan написав: fella написав: А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости



так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны

Это вы с судами нашими не сталкивались. Эти запросто решат "стягнути", да ещё и напишут, что "позивні вимоги підтверджені документами, що надані відповідачем". Это ж вам не просто так, это ж "Рішення іменем України", понимать надо. Это вы с судами нашими не сталкивались. Эти запросто решат "стягнути", да ещё и напишут, что "позивні вимоги підтверджені документами, що надані відповідачем". Это ж вам не просто так, это ж "Рішення іменем України", понимать надо. M-Audio Повідомлень: 2511 З нами з: 23.03.11 Подякував: 469 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 21 гру, 2021 14:30 Maksi2 написав: M-Audio написав: Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент.



Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.

Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно. Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно. Во-первых, иск, вроде как, к товарищу посетителю отношения не имеет, во-вторых, никакая ID-карта не гарантия. В "Дії" подпишут за вас что-нибудь, и точно так же будете бегать по судам. Впрочем, паспорт-книжка от этого тоже не спасает. Во-первых, иск, вроде как, к товарищу посетителю отношения не имеет, во-вторых, никакая ID-карта не гарантия. В "Дії" подпишут за вас что-нибудь, и точно так же будете бегать по судам. Впрочем, паспорт-книжка от этого тоже не спасает. M-Audio Повідомлень: 2511 З нами з: 23.03.11 Подякував: 469 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2321232223232324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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