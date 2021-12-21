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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:48

  M-Audio написав:]
Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?

Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту.


Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.
Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:28

  cohan написав:
  fella написав:А як вам така історія — банк зареєстрував карту на паспорт підроблений. В якому дані по змісту співпадають, але фото / підпис / печаті інші. Тепер прийшла повістка з суду, про засідання. До цього ніяких письмових повідомлень не слали. Більше того, у позивача (колектор) пошта legaluniversalbank@gmaіl.com (безкоштовна, не в домені банку). Номер мобільний — 0984545606 (також не схоже на номер банку). Нікому не здається, що є до чого рости


так а чего бояться? показали в суде оригинал, на крайняк справку из МВД об утере, и свободны

Это вы с судами нашими не сталкивались. Эти запросто решат "стягнути", да ещё и напишут, что "позивні вимоги підтверджені документами, що надані відповідачем". Это ж вам не просто так, это ж "Рішення іменем України", понимать надо.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 14:30

  Maksi2 написав:
  M-Audio написав:Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент.


Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.
Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно.
Во-первых, иск, вроде как, к товарищу посетителю отношения не имеет, во-вторых, никакая ID-карта не гарантия. В "Дії" подпишут за вас что-нибудь, и точно так же будете бегать по судам. Впрочем, паспорт-книжка от этого тоже не спасает.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:58

Re: Monobank

  Goodman написав:накупить ненужной бумаги по весу в коде МСС "книги" и сдать в макулатуру (поди где то дерево сохранишь или дашь баригам заработать).

якось так :)

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stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:08

stas_rst не так , там уже все "продумали", после того , когда за нужний МСС код занесли рюкзачек на банкову.
Да, можно купить набор книг на ковидную тисячу - три тоненькие книжечки за 1000 грн + пересилка.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:28

  Goodman написав:stas_rst не так , там уже все "продумали", после того , когда за нужний МСС код занесли рюкзачек на банкову.
Да, можно купить набор книг на ковидную тисячу - три тоненькие книжечки за 1000 грн + пересилка.

Что-то кучма не давал вам на книги, и прочие нелюди :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:34

В интернете пишут: бухать нужно идти в ресторан (кафе) при кинотеатре :)
demichh
 
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