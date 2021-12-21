Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент. Да, раз в 10 лет, но тем не менее, вы не знаете где окажетесь в это время через 10 лет. Может за границей в долгосрочной командировке, может в больнице, а может у вас вообще будет проблема даже из дома выйти. А вам, кроме своих проблем, ещё и заблокируют счета и карты, да к тому же ходить потом везде что-то предъявлять и доказывать... Вот кому и зачем нужно такое счастье?Моя замена паспорта вылилась в три дня хождения по банкам (не полных, конечно, но всё же), и одну заблоченую в усмерть карту.