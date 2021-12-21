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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2322232323242325

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17

  Goodman написав:stas_rst не так , там уже все "продумали", после того , когда за нужний МСС код занесли рюкзачек на банкову.
Да, можно купить набор книг на ковидную тисячу - три тоненькие книжечки за 1000 грн + пересилка.

а в оффлайн магазинах , нельзя ?
yama
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8173 раз.
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  #<1 ... 2322232323242325
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Monobank (23241)
21.12.2021 21:17
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