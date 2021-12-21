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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17
Goodman написав:stas_rst
не так , там уже все "продумали", после того , когда за нужний МСС код занесли рюкзачек на банкову.
Да, можно купить набор книг на ковидную тисячу - три тоненькие книжечки за 1000 грн + пересилка.
а в оффлайн магазинах , нельзя ?
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