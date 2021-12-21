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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 132
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
53
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
50
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:17

  Goodman написав:stas_rst не так , там уже все "продумали", после того , когда за нужний МСС код занесли рюкзачек на банкову.
Да, можно купить набор книг на ковидную тисячу - три тоненькие книжечки за 1000 грн + пересилка.

а в оффлайн магазинах , нельзя ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:44

Re: Monobank

  Goodman написав:в инете пишут. создали киберподразделение и ОТМОНИТОРЯТ КАЖДУЮ КАРТУ , проследят как тисяча потрачена. Деньги то госбюджета.

назву причину: будь-яка оптимізація кадрів в держструктурах призводить до укрупнення :) + зайва полковнича/генеральська керівна посада.
А Ви - про високе :) бюджет вони пильнують, ага ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:30

  M-Audio написав:
  Maksi2 написав:
  M-Audio написав:Есть смысл не менять, чтобы потом не бегать по банкам в неподходящий для себя момент.


Можно было и не менять, можно конечно и с красной книжкой СССР жить. Какой смысл.
Зато теперь по судам не затаскают, как товарища посетителя. Если у вас id карта конечно.
Во-первых, иск, вроде как, к товарищу посетителю отношения не имеет, во-вторых, никакая ID-карта не гарантия. В "Дії" подпишут за вас что-нибудь, и точно так же будете бегать по судам. Впрочем, паспорт-книжка от этого тоже не спасает.
Товарищь не читает к кому иск.Ему главное высказать свое весомое мнение.Ну пусть свято верит в свою правоту.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:45

Re: Monobank

  yama написав:а в оффлайн магазинах , нельзя ?

Конечно можно - го ту магазин и покупать новий смартфон с NFC ,
все можно ....только накладние расходи с каждим вариантом все больше и больше
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:50

Re: Monobank

  SergR написав:А где в приложении заказать пластик? Облазил все приложение, 1000 зашла, и не нашел опции заказа пластика.

Прошу прощение за мои виражение, но нужно лазить не в приложение , а на телеграмм-канале господина Гороховского - там рупор всех изменений и отмашка того "чё ми еще тут на..у..вертим в етом приложении". Там било ОБЕЩАНО подтянуть пластик , ибо уже и ЕМУ , найвеличнишему повелителю МОНО понятно , что покупки Вовиной тисячтю в инете - ето D & G (Дорого и голимо).
Goodman
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  #<1 ... 2322232323242325
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